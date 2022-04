IObit heeft versie 10.2 van Uninstaller uitgebracht. Met deze gratis tool kunnen programma's, apps en toolbars op een grondige manier worden verwijderd. De standaarduninstaller die de meeste programma's meeleveren, verwijdert namelijk lang niet altijd alle bestanden en registersleutels die aanwezig zijn. IObit Uninstaller scant de harde schijf en het register op achtergebleven rommel en is ook in staat om in een keer verschillende programma's te verwijderen. In versie 10 gebeurt het verwijderen van programma's een stuk sneller, is het beter in het opsporen van restanten en kan het ook browserplug-ins van Chromium Edge verwijderen. De volledige changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Changelog: Verbeterde Hardnekkige Programma Verwijderaar die meer deïnstallatieproblemen van Microsoft installer programma's detecteert

Grotere database om 240 nieuwe hardnekkige programma's te verwijderen

Verbeterde algoritmes voor de restantenscans om meer restanten te verwijderen na deïnstallatie

Geoptimaliseerde Installatie Monitor voor een completere installatielog bij het monitoren van software updates

Betere Software Updater interface voor een gebruiksvriendelijkere ervaring

Alle bekende bugs zijn verholpen