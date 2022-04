Er is een bètarelease van het cd-, dvd- en blu-ray-brandprogramma BurnAware uitgekomen. Dit programma is beschikbaar in een Free-versie en in betaalde Premium- en Professional-edities, met prijzen van respectievelijk 20 en 40 dollar. Deze uitvoeringen hebben extra functionaliteit, zoals voor het kopiëren van schijfjes en het rippen van audio-cd's. Op deze pagina worden de verschillende edities tegen elkaar afgezet. In versie 14 treffen we onder meer een aparte 64bit-download aan, kan het uiterlijk worden aangepast en is er nu ook ondersteuning voor flac.

New features Added 64-bit version.

Added support of themes.

New icons and user interface.

New audio encoding components.

Support of FLAC format in Audio Grabber.

Option to extract all tracks in Audio Grabber. Enhancements Updated translations.

Improved tag reading and writing in Audio Grabber.

Improvements to user interface for high-DPI resolution.

Improvements to user interface for screen readers.

Compatibility improvements for latest revision of Windows 10. Bug fixes Resolved issue with saving 320 kBit/s MP3 files in Audio Grabber.