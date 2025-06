Versie 18.0 van het cd-, dvd- en blu-raybrandprogramma BurnAware is uitgekomen. Een mooi rond nummer, maar niets meer dan de logische opvolger van 17.9. Dit programma is beschikbaar in een Free-versie en in betaalde Premium- en Professional-edities, met prijzen van respectievelijk dertig en veertig dollar. De betaalde uitvoeringen hebben extra functionaliteit, zoals voor het kopiëren van schijfjes en het rippen van audio-cd's. Op deze pagina worden de verschillende edities tegen elkaar afgezet. De gratis versie wordt gebundeld met optionele extra's; hier staat een versie waar die niet in zitten. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen doorgevoerd:

New features Added BIN and Audio CD CUE format support to Unpack ISO tool.

Added additional icon set and Welcome screen theme (Buttons).

Added disc reading options to Disc Backup and Copy Disc tools.

Added option to set lowest read speed to Audio Grabber. Enhancements Updated disc burning SDK.

Improved CUE creation in Disc Backup tool.

Optimized cache size for better disc reading.

Optimized ISO image loading in Unpack ISO tool.

Removed drive initialization in ISO making tools. Bug fixes Fixed bug with reading CD-Text and generating CUE file in Audio Grabber.