Versie 18.4 van het cd-, dvd- en blu-raybrandprogramma BurnAware is uitgekomen. Dit programma is beschikbaar in een Free-versie en in betaalde Premium- en Professional-edities, met prijzen van respectievelijk dertig en veertig dollar. De betaalde uitvoeringen hebben extra functionaliteit, zoals voor het kopiëren van schijfjes en het rippen van audio-cd's. Op deze pagina worden de verschillende edities tegen elkaar afgezet. De gratis versie wordt gebundeld met optionele extra's; hier staat een versie waar die niet in zitten. In deze uitgave zijn de volgende verbeteringen doorgevoerd:

New features Added new method to handle long file paths on older versions of Windows.

Added notifications to run program as administrator when necessary. Enhancements Updated translations.

Improved overall program performance.

Minor improvements to user interface.

Optimized installer for ARM64 systems.