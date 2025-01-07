Versie 18.4 van het cd-, dvd- en blu-raybrandprogramma BurnAware is uitgekomen. Dit programma is beschikbaar in een Free-versie en in betaalde Premium- en Professional-edities, met prijzen van respectievelijk dertig en veertig dollar. De betaalde uitvoeringen hebben extra functionaliteit, zoals voor het kopiëren van schijfjes en het rippen van audio-cd's. Op deze pagina worden de verschillende edities tegen elkaar afgezet. De gratis versie wordt gebundeld met optionele extra's; hier staat een versie waar die niet in zitten. In deze uitgave zijn de volgende verbeteringen doorgevoerd:
New features
Enhancements
- Added new method to handle long file paths on older versions of Windows.
- Added notifications to run program as administrator when necessary.
- Updated translations.
- Improved overall program performance.
- Minor improvements to user interface.
- Optimized installer for ARM64 systems.