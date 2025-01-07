Software-update: BurnAware 18.4

BurnAware logo (60 pix) Versie 18.4 van het cd-, dvd- en blu-raybrandprogramma BurnAware is uitgekomen. Dit programma is beschikbaar in een Free-versie en in betaalde Premium- en Professional-edities, met prijzen van respectievelijk dertig en veertig dollar. De betaalde uitvoeringen hebben extra functionaliteit, zoals voor het kopiëren van schijfjes en het rippen van audio-cd's. Op deze pagina worden de verschillende edities tegen elkaar afgezet. De gratis versie wordt gebundeld met optionele extra's; hier staat een versie waar die niet in zitten. In deze uitgave zijn de volgende verbeteringen doorgevoerd:

New features
  • Added new method to handle long file paths on older versions of Windows.
  • Added notifications to run program as administrator when necessary.
Enhancements
  • Updated translations.
  • Improved overall program performance.
  • Minor improvements to user interface.
  • Optimized installer for ARM64 systems.

BurnAware 16

Versienummer 18.4
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 8, Windows 10, Windows 11
Website BurnAware Technologies
Download https://www.burnaware.com/download.html
Licentietype Freeware/Betaald

Door Bart van Klaveren

Downloads en Best Buy Guide

Feedback • 07-01-2025 14:37 6

07-01-2025 • 14:37

6

Bron: BurnAware Technologies

Update-historie

03-06 BurnAware 19.1 4
19-01 BurnAware 19.0 0
09-'25 BurnAware 18.9 7
07-'25 BurnAware 18.8 2
06-'25 BurnAware 18.7 2
04-'25 BurnAware 18.6 5
02-'25 BurnAware 18.5 0
01-'25 BurnAware 18.4 6
12-'24 BurnAware 18.3 6
10-'24 BurnAware 18.2 0
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BurnAware

geen prijs bekend

5 van 5 sterren
Systeem- en netwerkutility's

Reacties (6)

-Moderatie-faq
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Jacco011 7 januari 2025 15:43
Sinds vorige week BurnAware in gebruik om .bin/cue backups van m'n muziek CD's te maken. iso is daarvoor minder/niet geschikt als je een raw/1:1 CD kopie wilt hebben.
Xander2 @Jacco0117 januari 2025 16:01
Exact Audio Copy (https://www.exactaudiocopy.de/) kan alles m.b.t. audio incl. goede rips, direct kopiëren en CUE branden.

CDBurnerXP (https://cdburnerxp.se) ook incl. data cd/dvds.

Er is geen reden meer voor Nero (die slecht ript), BurnAware of andere software buiten misschien de UI en bundled crapware.
Jacco011 @Xander28 januari 2025 11:43
Ik heb het over een raw copy van de CD zelf, zodat je de .bin/cue naar een CD kunt branden en deze niet van het origineel te onderscheiden ist. EAC kan een CUE maken, maar dat is dan alleen handig als je bijv. de tracks tot een bestand samenvoegt, zodat een player weet waar welke titel staat. Je mist dan nog de originele inhoud zelf.

Voor het rippen gebruik ik dBpoweramp. Dat werkt voor CD>flac een stuk sneller dan EAC. Bij EAC volgende instellingen niet vergeten.
Voor Disc ID MusicBrainz Picard.
Voor tags Jaikoz Pro.

De laatste versie van CDBurnerXP is van 19.11.2019.
Xander2 @Jacco0118 januari 2025 19:56
Ja, Exact Audio Copy ript naar WAV/CUE, dat is een 1-op-1 kopie. FLAC is dat zeker niet al zul je het in de praktijk niet horen. De CD-TEXT kan je eruithalen via EAC (zag ik zelden) naar de CUE sheet, allemaal lang geleden dat ik het gebruikt heb.

Deze kan EAC tot een identieke kopie branden incl. CD-TEXT.

Maar aangezien je een exacte kopie wilt zie ik niet waarom je moeite neemt om dat te converteren naar FLAC, het is maar 600MB (ofwel 1000 cd's < 600GB). De bijbehorende FLACs incl. volledige tags download ik wel, dat is sneller dan ik de CD uit het hoesje neem en in een drive stop. Zonde van de tijd en energie.

Audio CD, drives en tooling zijn al een hele tijd geleden uitgekristalliseerd en EAC is met een gigantische collectie CD's getest door een grote community toen Audio CD's populair waren.

Ik zie niet in waarom je op een betaald product zou moeten overschakelen dat minder getest is voor Audio CDs en alleen maar bugs kan opleveren bij nieuwe features.
Jacco011 @Xander29 januari 2025 10:54
Ik heb zowel flac (lvl8 comprimeert) wat ik via Jaikoz(Discogs/MusicBrainz) tag en een bin/cue kopie van de CD. Flac gebruik ik voor het afspelen en de kopie voor als de originele CD sneuveld/kapot gaat. Muziek stream ik via Plex en dan is het wel zo makkelijk als ik ~150-200MB per CD spaar, ook omdat dBpoweramp super snel is in het rippen+converteren.
De originele CD's zijn primitief getagged en missen een afbeelding als cover en ik kan niet de 1-op-1 kopie veranderen, want dan is het geen 1-op-1 kopie meer waardoor mogelijk de DiscID niet meer matched (heb ik niet getest).

EAC, dBpoweramp, CUErip/tools gebruiken de AccurateRip database. Ontwikkeld en gerund door dBpoweramp.
VincentvdBergh 7 januari 2025 17:09
Burnaware, het programma dat ik ooit gebruikte in Windows om mijn eerste Linux ISO bestand op een DVD te branden.

Ik ben verbaasd dat dit programma nog steeds doorontwikkeld wordt.

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