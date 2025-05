Versie 18.2 van het cd-, dvd- en blu-raybrandprogramma BurnAware is uitgekomen. Dit programma is beschikbaar in een Free-versie en in betaalde Premium- en Professional-edities, met prijzen van respectievelijk dertig en veertig dollar. De betaalde uitvoeringen hebben extra functionaliteit, zoals voor het kopiëren van schijfjes en het rippen van audio-cd's. Op deze pagina worden de verschillende edities tegen elkaar afgezet. De gratis versie wordt gebundeld met optionele extra's; hier staat een versie waar die niet in zitten. In deze uitgave zijn de volgende verbeteringen doorgevoerd:

Enhancements Updated translations.

Improved tag reading for FLAC and MP3 files (Audio CD).

Improved file reading (Data Recovery).

Optimized video conversion for lower CPU usage (Video DVD).

Compatibility improvements for latest release of Windows 11.