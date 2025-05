Versie 1.3.2 van RustDesk is uitgekomen. RustDesk is een opensourcealternatief voor programma's als TeamViewer en AnyDesk, met de mogelijkheid om een eigen relayserver op te zetten om zo een snellere verbinding te hebben en natuurlijk controle over je eigen data te houden. Installatie-instructies zijn beschikbaar voor Windows, Linux en Synology. De changelog voor deze uitgave kan hieronder worden gevonden.

Added Web client v2 Preview

Auto record outgoing sessions (#5453)

Map mode from mobile physical keyboard to desktop (#9717) Changes No need to input password again if open file transfer from remote window (9723) Fixes Check for software update on startup not working (#9453)

not working (#9453) Shared address book swap on iOS (#9455)

No history / favorites sometime (#9122)

Windows restore / maximize (#9481, #9479)

Missing bc dependency in RustDesk package (#9537)

Copy and paste limited in 1.3.1 (#9568)

File transfer not work on controlled side in Flatpak (flathub/flathub#5670)

Windows, multi-window, move between monitors (#9562)

Wayland capslock (#9641)

Flickers child screen when resizing window (#8505)

Korean mobile input (#9644)

Physical display rotation (Windows vram) (#9696)

Window's width and height increase by 1 pixel exiting full screen (#9675)

Macos, mouse events, key flags (#9733)