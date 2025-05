Versie 1.3.8 van RustDesk is uitgekomen. RustDesk is een opensource alternatief voor programma's als TeamViewer en AnyDesk, met de mogelijkheid om een eigen relayserver op te zetten om zo een snellere verbinding te hebben en natuurlijk controle over je eigen data te houden. Installatie-instructies zijn beschikbaar voor Windows, Linux en Synology. De changelog voor deze uitgave kan hieronder worden gevonden.

Added Cross platform file copy & paste, copy to macOS not ready yet (#10671)

Device group Changes Allow - (dash) in id

Change the behavior of right click on contrlled Android to long press

Change "Group" tab to "Accessible devices" Fixes Window 10 and macOS window border

Touch move for controlling android both from desktop and mobile

Freezes when clicking on ID line (#10795)