Versie 1.3.7 van RustDesk is uitgekomen. RustDesk is een opensource alternatief voor programma's als TeamViewer en AnyDesk, met de mogelijkheid om een eigen relayserver op te zetten om zo een snellere verbinding te hebben en natuurlijk controle over je eigen data te houden. Installatie-instructies zijn beschikbaar voor Windows, Linux en Synology. De changelog voor deze uitgave kan hieronder worden gevonden.

Changes New qos (#10459)

Create seperate executable for --service to avoid "app not open any more" problem on mac completely (#10210) Fixes Andriod update button cannot be clicked (#9407)

Image blur occurring at the moment of changing quality (#10399)

Lock the zoom when control on Android device (#10426)