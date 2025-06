Versie 1.3.1 van RustDesk is uitgekomen. RustDesk is een opensourcealternatief voor programma's als TeamViewer en AnyDesk, met de mogelijkheid om een eigen relayserver op te zetten om zo een snellere verbinding te hebben en natuurlijk controle over je eigen data te houden. Installatie-instructies zijn beschikbaar voor Windows, Linux en Synology. De changelog voor deze uitgave kan hieronder worden gevonden.

Added Four new advanced options one-way-clipboard-redirection / one-way-file-transfer (#7837) sync-init-clipboard (#9010) allow-logon-screen-password (#9269)

Changes Optimize desktop file manager UI (#9153), status list (#9117, #9166)

Responsive UI (#9235)

Change libappindicator to libayatana-appindicator, and add to recommends instead (#9364)

Disable clipboard init sync (#9010) Fixes New cm tab not replace the old persisted tab, introduced in 1.2.7 (#9127)

Macos, mouse button, back&forward (#9185)

Android ios, lan discovery (#9207)

More "waiting for image" because of hardware codec failures (#9242)

Certain passwords stop working after client reboot (#9232)

Excel copy/paste (#9252)

Close / open GUI loop on Linux during start service (#9254)

Windows ffmpeg memory leak and texture rendering GPU leak (#9266)

Windows --service leak (#8651)

leak (#8651) Mac --server leak (#cacca72)

leak (#cacca72) Flutter leak (#9331, #9392)

Permanent Password only recognize English uppercase (#9342)

Sciter keyboard not work (#9143)

Already attached virtual display disconnecting (#9366)

Replace pkexec with our gtk-sudo (#9286)

Hotkey, linux-> win in translate mode (#9406)

Mouse cursor mismtach on scaled Wayland screen (Flatpak) (#8524)