IObit heeft versie 9.0.2 van Uninstaller uitgebracht. Met deze gratis tool kunnen programma's, apps en toolbars op een grondige manier worden verwijderd. De standaarduninstaller die de meeste programma's meeleveren, verwijdert namelijk lang niet altijd alle bestanden en registersleutels die aanwezig zijn. IObit Uninstaller scant de harde schijf en het register op achtergebleven rommel en is ook in staat om in een keer verschillende programma's te verwijderen. IOBit heeft de volgende veranderingen en verbeteringen in deze uitgave aangebracht:

Changelog: Nieuwe Installatiemonitor detecteert en registreert systeemwijzigingen tijdens installaties om te garanderen dat alle wijzigingen teruggedraaid kunnen worden bij grondige deïnstallatie.

Nieuwe Software Health helpt al uw software te optimaliseren om het soepel te laten draaien en veiligheidsrisico’s te beperken.

Versterkte scan engine om restanten sneller en grondiger te vinden.

Grotere database om 150% meer hardnekkige programma’s te kunnen verwijderen.

Grotere database om 50% meer schadelijke/adverterende plug-ins te verwijderen om sneller en veiliger te kunnen browsen.

Toont beoordelingen van Windows Apps om gebruikers te helpen beslissen welke ze moeten behouden en welke niet.

Geoptimaliseerde Software Updater kan meerdere programma’s in één klik selecteren en updaten.

Verbeterde Bestandsvernietiger om van ongewenste bestanden af te komen en ze onherstelbaar te maken.

Ondersteunt deïnstallatie van extensies van de laatste Firefox 68 en Opera 62.

Ondersteunt Klassieke & Witte skins.

Ondersteunt 34 talen.