Er zijn kort geleden updates verschenen voor versies 14, 15 en 16 van Nextcloud. Met dit programma is het mogelijk om in eigen beheer cloudopslag te draaien. Nextcloud is ontstaan nadat een groot aantal ontwikkelaars bij ownCloud zijn weggelopen en opnieuw zijn begonnen. Alle onderdelen, inclusief de enterprisefunctionaliteit, worden als open source aangeboden en het verdienmodel is gelijk aan wat Red Hat doet, namelijk het leveren van betaalde ondersteuning voor grote klanten. Nextcloud belooft verder een zogenaamde drop-in replacement, die het mogelijk maakt om eenvoudig van ownCloud naar Nextcloud over te stappen. De release notes voor deze uitgave kan hieronder worden gevonden.

The roughly 40 changes for Nextcloud 16.0.4 are quite minor, with a series of interface enhancements and bug fixes for small issues, for example better handling of HTTP/1.1 only S3 servers, more complete logging to the audit log, less verbose default logging and small security- and performance-related updates.

You can find the full 16.0.4, 15.0.11 and 14.0.14 changelogs on our website.