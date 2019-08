Hamrick Software heeft versie 9.6.47 van VueScan uitgebracht. Het programma kan worden gebruikt als vervanger van de bij scanners meegeleverde twain-drivers en biedt vaak meer instelmogelijkheden. In veel gevallen kan het programma ook scanners aansturen als de fabrikant zelf geen driver voor het desbetreffende besturingssysteem heeft uitgebracht. Naast scannen kan het ook enkele bewerkingen uitvoeren, zoals crop, sharpen, grain reduction en het aanpassen van de kleurbalans. VueScan is beschikbaar voor Windows, macOS en Linux, en biedt ondersteuning voor ruim 2400 scanners onder Windows, ruim 2100 onder macOS en 1900 onder Linux. Daarnaast is er ondersteuning voor de raw-bestanden van 600 digitale camera's. Het programma is te gebruiken in 28 talen, waaronder het Nederlands. Sinds versie 9.6.43 zijn de volgende verbeteringen doorgevoerd:

What's new in version 9.6.47 Improved support for loading .ini files from function keys

(Files are assigned to function keys in alphabetical order)

Fixed problem with crop box sometimes rotating unexpectedly

Fixed problem with some AirPrint/Scan (eSCL) scanners What's new in version 9.6.46 Raw file name now also appears in Input tab

Enabled all color space options in trial version What's new in version 9.6.45 Added support for 46 new Epson scanners EC-4020 EC-4030 EC-4040 ES-60WB ES-60WW ET-2720 ET-2760 ET-3710 ET-3760 ET-4700 ET-4760 ET-M2140 ET-M2170 ET-M3140 ET-M3170 ET-M3180 L3100 L3160 L364 L382 L5190 L7160 L7180 PX-M270FT PX-M270T PX-M7110F PX-M7110FP PX-M880FX PX-M885F ST-2000 ST-3000 ST-4000 ST-M3000 WF-2810 WF-2830 WF-2850 WF-3730 WF-C579R WF-C579RB WF-C8610 WF-C8690B WF-M20590 XP-2100 XP-4100 XP-6100 XP-7100

What's new in version 9.6.44 Added support for 34 new HP scanners Color LaserJet Pro MFP M478fcdn Color LaserJet Pro MFP M478fcdw Color LaserJet Pro MFP M479dw Color LaserJet Pro MFP M479fcdn Color LaserJet Pro MFP M479fcdw Color LaserJet Pro MFP M479fdn Color LaserJet Pro MFP M479fdw Color LaserJet Pro MFP M479fnw Laser NS MFP 1005 Laser NS MFP 1005w LaserJet Enterprise Flow MFP M528c LaserJet Enterprise Flow MFP M528z LaserJet Enterprise MFP M528dn LaserJet Enterprise MFP M528f LaserJet Managed Flow MFP E52645c LaserJet Managed MFP E52645dn LaserJet Pro MFP M329dn LaserJet Pro MFP M329dw LaserJet Pro MFP M428c1 LaserJet Pro MFP M428c2 LaserJet Pro MFP M428c3 LaserJet Pro MFP M428c4 LaserJet Pro MFP M428dw LaserJet Pro MFP M428fdn LaserJet Pro MFP M428fdw LaserJet Pro MFP M428m LaserJet Pro MFP M429dw LaserJet Pro MFP M429fdn LaserJet Pro MFP M429fdw Neverstop Laser MFP 1200a Neverstop Laser MFP 1200w Smart Tank 500 series Smart Tank 530 series Smart Tank Plus 570 series

Fixed problem with some Samsung document feeders

Improved color scans on flatbeds and document feeders

