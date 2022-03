IObit heeft versie 10.0 van Uninstaller uitgebracht. Met deze gratis tool kunnen programma's, apps en toolbars op een grondige manier worden verwijderd. De standaarduninstaller die de meeste programma's meeleveren, verwijdert namelijk lang niet altijd alle bestanden en registersleutels die aanwezig zijn. IObit Uninstaller scant de harde schijf en het register op achtergebleven rommel en is ook in staat om in een keer verschillende programma's te verwijderen. In versie 10 gebeurt het verwijderen van programma's een stuk sneller, is het beter in het opsporen van restanten en kan het ook browserplug-ins van Chromium Edge verwijderen. De volledige changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Nieuwe functies: 50% sneller programma’s deïnstalleren

Verbeterd scanalgoritme om 30% meer restanten te verwijderen

Verbeterde Software Health die popups van websitemeldingen kan blokkeren zodat u ongestoord kunt browsen

Versterkte Installatiemonitor die installaties van meer programma's registreert en nu ook systeemservices, geplande taken en DLL-registraties monitort

Geoptimaliseerd algoritme voor programmadetectie zodat Niet Vaak Gebruikte Programma’s en Bundleware beter gedetecteerd worden

Af en toe voorkomende incorrecte meldingen van achtergebleven restanten na het updaten van software zijn verholpen

Toegevoegde ondersteuning voor het deïnstalleren van 40+ hardnekkige programma’s, zoals MPC-HC, SpyHunter5, Avast Antivirus, Rockstar Games en IntelliJ IDEA

Kan nu ook versies in verschillende talen updaten van populaire programma’s, zoals Firefox, WinRAR en Mozilla Thunderbird

Kan nu ook plug-ins van het nieuwe Microsoft Edge (Chromium) verwijderen

Betere UI voor een gebruiksvriendelijke ervaring

Twee skins: Donker & Licht

Lokalisering: 38 talen, waaronder Nederlands