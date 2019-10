Mozilla heeft een derde update voor versie 69 van zijn webbrowser Firefox uitgebracht, de twaalfde versie gebaseerd op Firefox Quantum. In versie 69 worden standaard trackingcookies van derden en cryptominers geblokkeerd, en wordt er nu altijd vooraf gevraagd of Flash-content afgespeeld mag worden. Verder is Mozilla in de Verenigde Staten begonnen met de uitrol van de controversiële dns-over-https. In deze uitgave zijn daarnaast nog de volgende verbeteringen aangebracht:

Fixed Fixed download errors for Windows 10 users with Parental Controls enabled (bug 1586228)

Fixed Yahoo mail users being prompted to download files when clicking on emails (bug 1582848)

De volgende downloads zijn beschikbaar:

Mozilla Firefox 69.0.3 voor Windows (32bit, Nederlands)

Mozilla Firefox 69.0.3 voor Windows (64bit, Nederlands)

Mozilla Firefox 69.0.3 voor Linux (32bit, Nederlands)

Mozilla Firefox 69.0.3 voor Linux (64bit, Nederlands)

Mozilla Firefox 69.0.3 voor macOS (Nederlands)

Mozilla Firefox 69.0.3 voor Windows (32bit, Engels)

Mozilla Firefox 69.0.3 voor Windows (64bit, Engels)

Mozilla Firefox 69.0.3 voor Linux (32bit, Engels)

Mozilla Firefox 69.0.3 voor Linux (64bit, Engels)

Mozilla Firefox 69.0.3 voor macOS (Engels)

Mozilla Firefox 69.0.3 voor Windows (32bit, Fries)

Mozilla Firefox 69.0.3 voor Windows (64bit, Fries)

Mozilla Firefox 69.0.3 voor Linux (32bit, Fries)

Mozilla Firefox 69.0.3 voor Linux (64bit, Fries)

Mozilla Firefox 69.0.3 voor macOS (Fries)