Locktime Software heeft versie 4.0.53.0 van NetLimiter uitgebracht. Met dit programma kan al het in- en uitgaande netwerk- en internetverkeer in de gaten worden gehouden. Daarnaast kan ook per applicatie worden aangegeven of het met het Internet verbonden mag worden, de maximaal te gebruiken bandbreedte en kan er ook een quotum worden gezet. Een standaard licentie kost twintig dollar, de pro versie kost tien dollar meer. Hieronder zijn de veranderingen en verbeteringen te vinden die sinds versie 4.0.49.0 zijn aangebracht.

NetLimiter 4.0.53.0 Bug fixes Sometimes newly created rules (limit, blocker) didn't work, while other rules were still functioning after they were deleted . NetLimiter 4.0.52.0 New features Added option to disable auto-resizing of columns in Connection History

Added Start/Stop button to Connection Log

Added Export function to Connection Log

Connection Log's layout was slightly reshaped.

Added Locations to Connection Log Bug fixes minor bugfixes NetLimiter 4.0.51.0 New features Connection Log added. It displays real-time info about currently created, closed, blocked, etc. connections on users machine (only for NetLimiter 4 Pro) NetLimiter 4.0.50.0 New features added translation to Norwegian Bokmål. Bugfixes Unable to connect to different port than 4045.

Incorrectly displayed nodes in Activity for remote computer.

Error message The data area passed to a system call is too small during login.