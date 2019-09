Apple heeft een update voor iPadOS uitgebracht, het besturingssysteem voor de tablets van het bedrijf. Vanaf versie 13 is Apple iOS het besturingssysteem alleen voor de iPhone en hebben de iPads nu een eigen OS. Apple iPadOS 13.1 biedt meer mogelijkheden om het grotere scherm te benutten. Zo krijgt het thuisscherm kleinere iconen, zodat er meer apps op passen en ook Safari is geoptimaliseerd voor een groter scherm. Verder zijn er meer opties voor multitasking, is het gebruik van de pen verbeterd en zijn er prestatieverbeteringen waar te nemen. Versie 13.1.1 met verder enkele kleine problemen verhelpen.

iPadOS 13.1.1 includes bug fixes and improvements for your iPad. This update:

Fixes issues that could prevent iPad restoring from backup

Addresses an issue that could cause battery to drain more quickly

Resolves a problem where Safari search suggestions may re-enable after turning them off

Addresses an issue that could cause Reminders to sync slowly

Fixes a security issue for third-party keyboard apps

For information on the security content of Apple software updates, please visit this website.