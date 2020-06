Apple heeft versie 13.5.1 van iOS en iPadOS uitgebracht. Vanaf versie 13 is iOS alleen nog geschikt voor de iPhone en hebben de iPads een eigen OS gekregen, met voornaamste verschil de extra mogelijkheden om het grotere scherm te benutten. In versie 13 heeft Apple onder meer een donkere modus toegevoegd, kunnen gebruikers op apps en sites van derden met hun Apple ID inloggen via Sign in en ondersteunt het toetsenbord typen door te vegen. In deze uitgave is een beveiligingsprobleem in de kernel verholpen.

Kernel

Available for: iPhone 6s and later, iPad Air 2 and later, iPad mini 4 and later, and iPod touch 7th generation

Impact: An application may be able to execute arbitrary code with kernel privileges

Description: A memory consumption issue was addressed with improved memory handling.

CVE-2020-9859: unc0ver