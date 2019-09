Versie 5.7.1 van 7+ Taskbar Tweaker is uitgekomen. Met dit programma kan de taakbalk van Windows 7 en hoger worden aangepast. Zo kan worden aangegeven welke programma's wel of niet worden gegroepeerd, kan de volgorde van items worden aangepast en kunnen verschillende schermen tegelijk geminimaliseerd of gesloten worden. In deze uitgave zijn de volgende verbeteringen aangebracht:

Changes in 7+ in Taskbar Tweaker version 5.7: Fixed the incompatibility caused by update KB4517211 of Windows 10 version 1903.

The volume control options are no longer active when no playback devices are available on the system.

Added a Slovak help file and updated Slovak program translation.