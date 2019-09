Versie 3.8 van Rufus is uitgekomen. Rufus is een Windows-programma waarmee zelfstartende usb-sticks kunnen worden gemaakt. Handig bijvoorbeeld om een besturingssysteem te installeren, wat sneller gaat vanaf een usb-stick dan van een cd of dvd, om het bios bij te werken of om een systeem te benaderen dat niet meer wil starten. Er is overigens een groot aantal tooltjes waarmee dit gedaan kan worden, maar Rufus beweert één van de snelste in zijn soort te zijn. Sinds versie 3.0 heeft het programma een iets ander uiterlijk gekregen en is ondersteuning voor Windows XP en Vista komen te vervallen. In versie 3.8 zijn de volgende twee problemen verholpen:

Changes in version 3.8: Fix regression where some ISOs (Debian) would produce a Syslinux error when booting in BIOS mode

Fix potential 0xC0030057 errors when trying to create a persistent partitions on a non-FIXED drive