Er zijn updates verschenen voor versies 15 en 16 van Nextcloud, die problemen moeten verhelpen in de eerder deze week verschenen uitgaven. Met dit programma is het mogelijk om in eigen beheer cloudopslag te draaien. Nextcloud is ontstaan nadat een groot aantal ontwikkelaars bij ownCloud zijn weggelopen en opnieuw zijn begonnen. Alle onderdelen, inclusief de enterprisefunctionaliteit, worden als open source aangeboden en het verdienmodel is gelijk aan wat Red Hat doet, namelijk het leveren van betaalde ondersteuning voor grote klanten. Nextcloud belooft verder een zogenaamde drop-in replacement, die het mogelijk maakt om eenvoudig van ownCloud naar Nextcloud over te stappen. De release notes voor deze uitgave kan hieronder worden gevonden.

Version 16.0.3 changes: Do not fail hard on new user mail error (server#16189)

Fix redirect after rescanFailedIntegrityCheck to "Overview" page (server#16244)

Fix permissions for drag-n-drop uploads (server#16249)

Try to delete the cypress folder of the viewer app (server#16297)

Send browser notifications again (notifications#373) Version 15.0.10 changes Do not fail hard on new user mail error (server#16190)

Forward OCSException to initiator (server#16192)

Properly load permissions in showActions (server#16283)