Versie 3.9.6 van Joomla! is uitgekomen, een versie die diverse beveiligingsproblemen en fouten moet verhelpen. Joomla! is een dynamisch, in php geschreven contentmanagementsysteem, dat kan worden gebruikt om bijvoorbeeld een weblog, website of samenwerkingssite te maken. Om het programma in het Nederlands te gebruiken kun je onder andere op Joomla Community terecht. In versie 3.9 is onder meer een Privacy Tool Suite toegevoegd. De release notes voor deze uitgave zien er als volgt uit:

Wat zit er in 3.9.6? Joomla! 3.9.6 bevat 2 veiligheidsgerelateerde en diverse bugs-fixes en verbeteringen waaronder: Veiligheidsproblemen opgelost Lage prioriteit - Core - XSS in com_users ACL debug views (betreft Joomla 1.7.0 tot 3.9.5) Meer informatie »

Lage prioriteit -Core - By-passing protection of Phar Stream Wrapper Interceptor (betreft Joomla 3.9.3 tot 3.9.5) Meer informatie » Bug-fixes en verbeteringen Mediabeheer: Logica repareren in bestand-upload controle ontstaan in 3.9.5 #24637

Edge Chromium ondersteuning toegevoegd #24379

Gebruikers notities: Repareren van datumformaat #24529

Frontend bewerken: artikel categorie bewerkbaar door hoofdredacteur en daarboven #24640

Cache: Cache-map automatisch aangemaakt als hij niet bestaat #21952

PostgreSQL database verbeteringen #24682 #24683 #24652 Bezoek GitHub voor de volledige lijst met bug fixes.