Node.js is open source en platformonafhankelijk, en is gericht op het ontwikkelen van server-sidewebapplicaties. Die applicaties worden geschreven in JavaScript en uitgevoerd binnen de Node.js-runtime op de server. Het biedt een event-gedreven omgeving aan waarbij non-blocking i/o een belangrijk uitgangspunt is geweest. Voor meer informatie verwijzen we naar deze pagina. Het ontwikkelteam heeft versie 12.0.0 vrijgegeven in de current-branch. De lijst met veranderingen ziet er als volgt uit:

Node v12.0.0 (Current) - Notable Changes assert: validate required arguments (Ruben Bridgewater) #26641 adjust loose assertions (Ruben Bridgewater) #25008 async_hooks: remove deprecated emitBefore and emitAfter (Matteo Collina) #26530 remove promise object from resource (Andreas Madsen) #23443

async_hooks: bootstrap: make Buffer and process non-enumerable (Ruben Bridgewater) #24874

buffer: use stricter range checks (Ruben Bridgewater) #27045 harden SlowBuffer creation (ZYSzys) #26272 harden validation of buffer allocation size (ZYSzys) #26162 do proper error propagation in addon methods (Anna Henningsen) #23939

child_process: remove options.customFds (cjihrig) #25279 harden fork arguments validation (ZYSzys) #27039 use non-infinite maxBuffer defaults (kohta ito) #23027

console: don't use ANSI escape codes when TERM=dumb (Vladislav Kaminsky) #26261

crypto: remove legacy native handles (Tobias Nießen) #27011 decode missing passphrase errors (Tobias Nießen) #25208 remove Cipher.setAuthTag() and Decipher.getAuthTag() (Tobias Nießen) #26249 remove deprecated crypto._toBuf() (Tobias Nießen) #25338 set DEFAULT\_ENCODING property to non-enumerable (Antoine du Hamel) #23222

deps: update V8 to 7.4.288.13 (Michaël Zasso, cjihrig, Refael Ackermann, Anna Henningsen, Ujjwal Sharma) #26685 bump minimum icu version to 63 (Ujjwal Sharma) #25852 update OpenSSL to 1.1.1b (Sam Roberts, Shigeki Ohtsu) #26327

errors: update error name (Ruben Bridgewater) #26738

fs: use proper .destroy() implementation for SyncWriteStream (Matteo Collina) #26690 improve mode validation (Ruben Bridgewater) #26575 harden validation of start option in createWriteStream() (ZYSzys) #25579 make writeFile consistent with readFile wrt fd (Sakthipriyan Vairamani (thefourtheye)) #23709

http: validate timeout in ClientRequest() (cjihrig) #26214 return HTTP 431 on HPE_HEADER_OVERFLOW error (Albert Still) #25605 switch default parser to llhttp (Anna Henningsen) #24870 Runtime-deprecate outgoingMessage._headers and outgoingMessage._headerNames (Morgan Roderick) #24167

lib: remove Atomics.wake() (Gus Caplan) #27033 move DTRACE_* probes out of global scope (James M Snell) #26541 deprecate _stream_wrap (Sam Roberts) #26245 use ES6 class inheritance style (Ruben Bridgewater) #24755

module: remove unintended access to deps/ (Anna Henningsen) #25138 improve error message for MODULE_NOT_FOUND (Ali Ijaz Sheikh) #25690 requireStack property for MODULE_NOT_FOUND (Ali Ijaz Sheikh) #25690 remove dead code (Ruben Bridgewater) #26983 make require('.') never resolve outside the current directory (Ruben Bridgewater) #26973 throw an error for invalid package.json main entries (Ruben Bridgewater) #26823 don't search in require.resolve.paths (cjihrig) #23683

net: remove Server.listenFD() (cjihrig) #27127 do not add .host and .port properties to DNS error (Ruben Bridgewater) #26751 emit "write after end" errors in the next tick (Ouyang Yadong) #24457 deprecate _setSimultaneousAccepts() undocumented function (James M Snell) #23760

os: implement os.type() using uv_os_uname() (cjihrig) #25659 remove os.getNetworkInterfaces() (cjihrig) #25280

process: make global.process, global.Buffer getters (Guy Bedford) #26882 move DEP0062 (node --debug) to end-of-life (Joyee Cheung) #25828 exit on --debug and --debug-brk after option parsing (Joyee Cheung) #25828 improve --redirect-warnings handling (Ruben Bridgewater) #24965

readline: support TERM=dumb (Vladislav Kaminsky) #26261

repl: add welcome message (gengjiawen) #25947 fix terminal default setting (Ruben Bridgewater) #26518 check colors with .getColorDepth() (Vladislav Kaminsky) #26261 deprecate REPLServer.rli (Ruben Bridgewater) #26260

src: remove unused INT_MAX constant (Sam Roberts) #27078 update NODE_MODULE_VERSION to 72 (Ujjwal Sharma) #26685 remove AddPromiseHook() (Anna Henningsen) #26574 clean up MultiIsolatePlatform interface (Anna Henningsen) #26384 properly configure default heap limits (Ali Ijaz Sheikh) #25576 remove icuDataDir from node config (GauthamBanasandra) #24780

tls: support TLSv1.3 (Sam Roberts) #26209 return correct version from getCipher() (Sam Roberts) #26625 check arg types of renegotiate() (Sam Roberts) #25876 add code for ERR_TLS_INVALID_PROTOCOL_METHOD (Sam Roberts) #24729 emit a warning when servername is an IP address (Rodger Combs) #23329 disable TLS v1.0 and v1.1 by default (Ben Noordhuis) #23814 remove unused arg to createSecureContext() (Sam Roberts) #24241 deprecate Server.prototype.setOptions() (cjihrig) #23820 load NODE_EXTRA_CA_CERTS at startup (Ouyang Yadong) #23354

util: remove util.print(), util.puts(), util.debug() and util.error() (cjihrig) #25377 change inspect compact and breakLength default (Ruben Bridgewater) #27109 improve inspect edge cases (Ruben Bridgewater) #27109 only the first line of the error message (Simon Zünd) #26685 don't set the prototype of callbackified functions (Ruben Bridgewater) #26893 rename callbackified function (Ruben Bridgewater) #26893 increase function length when using callbackify() (Ruben Bridgewater) #26893 prevent tampering with internals in inspect() (Ruben Bridgewater) #26577 prevent Proxy traps being triggered by .inspect() (Ruben Bridgewater) #26241 prevent leaking internal properties (Ruben Bridgewater) #24971 protect against monkeypatched Object prototype for inspect() (Rich Trott) #25953 treat format arguments equally (Roman Reiss) #23162

win, fs: detect if symlink target is a directory (Bartosz Sosnowski) #23724

zlib: throw TypeError if callback is missing (Anna Henningsen) #24929 make “bare” constants un-enumerable (Anna Henningsen) #24824