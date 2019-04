FreshTomato is van Tomato afgeleide firmware voor verschillende op ARM of MIPS gebaseerde routers van Asus, D-Link, Huawei, Linksys, Netgear, Tenda en Xiaomi. Het kan gezien worden als de voortzetting van 'Tomato by Shibby' sinds deze ontwikkelaar, Michał Rupental, zijn tijd aan andere projecten wil besteden. De FreshTomato-firmware voegt ten opzichte van de originele firmware van de fabrikant diverse extra opties toe, zoals een realtime-bandbreedtemonitor en uitgebreide instelmogelijkheden. De ontwikkelaars kille72 en pedro hebben FreshTomato 2019.2 uitgebracht zonder al te veel woorden in de bijbehorende aankondiging:

FreshTomato 2019.2 is ready for download – enjoy!



Downloads: ARM: https://exotic.se/freshtomato-arm

MIPS: https://exotic.se/freshtomato-mips Source code: ARM: https://bitbucket.org/kille72/freshtomato-arm

MIPS: https://bitbucket.org/pedro311/freshtomato-mips ARM changelog

MIPS changelog



If you enjoy FreshTomato and wish to see its development continue at full speed, please, donate. Thank you very much for your support!