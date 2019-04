De nieuwe halfjaarlijkse release van OpenBSD is uitgekomen. Op deze pagina is een uitgebreide lijst van ftp- en http-downloadlocaties te vinden. OpenBSD stamt af van de originele Berkeley Software Distribution en heeft als kenmerk dat de ontwikkelaars alleen opensourcesoftware willen gebruiken. Verder staat het besturingssysteem bekend om zijn uitstekende documentatie en veiligheid. Uitgebreide releasenotes kunnen op deze pagina worden gevonden; hieronder is een overzicht te vinden van de belangrijkste verbeteringen:

Some highlights: AFL 2.52b

Asterisk 16.2.1

Audacity 2.3.1

CMake 3.10.2

Chromium 73.0.3683.86

Emacs 26.1

FFmpeg 4.1.3

GCC 4.9.4 and 8.3.0

GHC 8.2.2

GNOME 3.30.2.1

Go 1.12.1

Groff 1.22.4

JDK 8u202 and 11.0.2+9-3

LLVM/Clang 7.0.1

LibreOffice 6.2.2.2

Lua 5.1.5, 5.2.4 and 5.3.5

MariaDB 10.0.38

Mono 5.18.1.0

Mozilla Firefox 66.0.2 and ESR 60.6.1

Mozilla Thunderbird 60.6.1

Mutt 1.11.4 and NeoMutt 20180716

Node.js 10.15.0

OCaml 4.07.1

OpenLDAP 2.3.43 and 2.4.47

PHP 7.1.28, 7.2.17 and 7.3.4

Postfix 3.3.3 and 3.4.20190106

PostgreSQL 11.2

Python 2.7.16 and 3.6.8

R 3.5.3

Ruby 2.4.6, 2.5.5 and 2.6.2

Rust 1.33.0

Sendmail 8.16.0.41

SQLite3 3.27.2

Sudo 1.8.27

Suricata 4.1.3

Tcl/Tk 8.5.19 and 8.6.8

TeX Live 2018

Vim 8.1.1048 and Neovim 0.3.4

Xfce 4.12