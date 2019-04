Hyperionics heeft versie 8.16.11 van HyperSnap uitgebracht. Met dit programma kunnen screenshots worden gemaakt van het hele scherm, van een venster of van een zelf te bepalen gedeelte van het scherm. Ook is een autoscrollfunctie aanwezig, waarmee screenshots kunnen worden gemaakt van vensters die groter zijn dan het scherm, bijvoorbeeld van een webpagina. Daarnaast kunnen afbeeldingen worden bewerkt. Zo kunnen pijlen, cirkels en tekst worden aangebracht. Vanaf versie 8.00 zijn er aparte 32bit- en 64bit-downloads, en is ondersteuning voor Windows XP komen te vervallen. Sinds versie 8.16.00 zijn nog de volgende verbeteringen aangebracht:

Changes in HyperSnap version 8.16.11 Small fix to the default save path after first installation. Changes in HyperSnap version 8.16.10 Fix: PNG files in 1 bit per pixel color resolution sometimes were not saved correctly Changes in HyperSnap version 8.16.09 The "Auto-start with Windows" option is now handled through the Registry entries under HKCU or HKLM - Software\Microsoft\Windows\Current Version\Run, instead of the old Windows StartUp folder, which was incompatible with some corporate network setups. Changes in HyperSnap version 8.16.08 Better rendering of Windows Metafiles (EMF)

Security enhancement - all binary components (EXE and DLL) are now digitally signed. Changes in HyperSnap version 8.16.07 Fix: custom colors added on the "Edit" ribbon tab where not saved when HyperSnap exists and restarts. Changes in HyperSnap version 8.16.06 Several bug fixes. Changes in HyperSnap version 8.16.05 Fix: Customize ribbon function did not work. Changes in HyperSnap version 8.16.04 Firefox AddOn updated for compatibility with Firefox v. 58 and

