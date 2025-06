Hyperionics heeft versie 9.1 van HyperSnap uitgebracht. Met dit programma kunnen screenshots worden gemaakt van het hele scherm, van een venster of van een zelf te bepalen gedeelte van het scherm. Ook is een autoscrollfunctie aanwezig, waarmee screenshots kunnen worden gemaakt van vensters die groter zijn dan het scherm, bijvoorbeeld van een webpagina. Daarnaast kunnen afbeeldingen worden bewerkt. Zo kunnen pijlen, cirkels en tekst worden aangebracht. Nieuw in deze uitgave is dat de ruimte rond de cursor vergroot kan worden weergegeven om het eenvoudiger te maken een specifiek gebied te selecteren.

New in HyperSnap 9.1 Screen magnifier - like a magnifying glass, enlarges the area around cursor to make clicking small elements easier. Turn on under the Setup ribbon tab or from the "quick access" toolar on top.