Software-update: HyperSnap 9.1.2

HyperSnap logo (79 pix) Hyperionics heeft versie 9.1.2 van HyperSnap uitgebracht. Met dit programma kunnen screenshots worden gemaakt van het hele scherm, van een venster of van een zelf te bepalen gedeelte van het scherm. Ook is een autoscrollfunctie aanwezig, waarmee screenshots kunnen worden gemaakt van vensters die groter zijn dan het scherm, bijvoorbeeld van een webpagina. Daarnaast kunnen afbeeldingen worden bewerkt. Zo kunnen pijlen, cirkels en tekst worden aangebracht. Sinds versie 9.1 zijn de volgende veranderingen doorgevoerd:

Changes in HyperSnap 9.1.2
  • Fix: capture sound was not playing on some monitors connected through HDMI.
Changes in HyperSnap 9.1.1
  • Fixed the zoom box at top-right - click there, type any zoom level % you want and press Enter.
  • Added more zoom levels when zooming with the mouse wheel, while holding down the Ctrl key.

HyperSnap 9.0 screenshot (620 pix)

Versienummer 9.1.2
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11
Website Hyperion Entertainment
Download https://www.hyperionics.com/hsdx/downloads.asp
Bestandsgrootte 12,21MB
Licentietype Betaald

Door Bart van Klaveren

Downloads en Best Buy Guide

Feedback • 11-06-2023 18:15 5

11-06-2023 • 18:15

5

Bron: Hyperion Entertainment

Update-historie

13-03 HyperSnap 9.7.3 2
07-12 HyperSnap 9.6.1 4
03-'25 HyperSnap 9.5.3 5
08-'24 HyperSnap 9.5.2 2
05-'24 HyperSnap 9.5.1 2
04-'24 HyperSnap 9.5.0 9
10-'23 HyperSnap 9.3.4 0
09-'23 HyperSnap 9.3.0 11
07-'23 HyperSnap 9.2.0 2
06-'23 HyperSnap 9.1.2 5
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HyperSnap

geen prijs bekend

Design en multimedia

Reacties (5)

-Moderatie-faq
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Roel1966 11 juni 2023 19:03
Ook is een autoscrollfunctie aanwezig, waarmee screenshots kunnen worden gemaakt van vensters die groter zijn dan het scherm
Dit vind ik wel een handige functie in deze tool want soms dan is het lastig om screenshots te maken van een langere webpagina. Alleen even geen idee hoe de ervaringen van anderen zijn en ik daar wel even benieuwd naar ben.
Christoxz @Roel196612 juni 2023 08:57
ShareX, een opensource variant heeft ook een scrolling capture. Daarnaast is ShareX zeer customizable, me allerlei flows die je kan instellen. Al is het soms wel een opgave om alles naar wens op te zetten, maar is niet vereist, maar als je vaste handelingen heb is dat wel heel fijn.

https://getsharex.com/
Roel1966 @Christoxz12 juni 2023 21:54
Dank je voor de tip, ga ik zeker ook eens uitproberen.
WindowsFreak @Roel196612 juni 2023 15:44
In Edge zit de fuctie ingebouwd om schermopnamens van een hele/ deels van een pagina te maken (CTRL+SHIFT+S)
Roel1966 @WindowsFreak12 juni 2023 21:54
Owww, nooit geweten maar wel heel handig zeg, thx voor die tip !

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