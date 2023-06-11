Hyperionics heeft versie 9.1.2 van HyperSnap uitgebracht. Met dit programma kunnen screenshots worden gemaakt van het hele scherm, van een venster of van een zelf te bepalen gedeelte van het scherm. Ook is een autoscrollfunctie aanwezig, waarmee screenshots kunnen worden gemaakt van vensters die groter zijn dan het scherm, bijvoorbeeld van een webpagina. Daarnaast kunnen afbeeldingen worden bewerkt. Zo kunnen pijlen, cirkels en tekst worden aangebracht. Sinds versie 9.1 zijn de volgende veranderingen doorgevoerd:

Changes in HyperSnap 9.1.2 Fix: capture sound was not playing on some monitors connected through HDMI. Changes in HyperSnap 9.1.1 Fixed the zoom box at top-right - click there, type any zoom level % you want and press Enter .

. Added more zoom levels when zooming with the mouse wheel, while holding down the Ctrl key.