Hyperionics heeft versie 9.5.3 van HyperSnap uitgebracht. Met dit programma kunnen screenshots worden gemaakt van het hele scherm, van een venster of van een zelf te bepalen gedeelte van het scherm. Ook is een autoscrollfunctie aanwezig, waarmee screenshots kunnen worden gemaakt van vensters die groter zijn dan het scherm, bijvoorbeeld van een webpagina. Daarnaast kunnen afbeeldingen worden bewerkt. Zo kunnen pijlen, cirkels en tekst worden aangebracht. In deze uitgave is ondersteuning voor afbeeldingen met een transparante achtergrond:

Changes in HyperSnap HyperSnap 9.5.3 Added support reading and saving of 32 bits per pixel bitmaps with transparency (alpha channel)