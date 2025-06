Hyperionics heeft versie 9.0 van HyperSnap uitgebracht. Met dit programma kunnen screenshots worden gemaakt van het hele scherm, van een venster of van een zelf te bepalen gedeelte van het scherm. Ook is een autoscrollfunctie aanwezig, waarmee screenshots kunnen worden gemaakt van vensters die groter zijn dan het scherm, bijvoorbeeld van een webpagina. Daarnaast kunnen afbeeldingen worden bewerkt. Zo kunnen pijlen, cirkels en tekst worden aangebracht. De belangrijkste verbeteringen die in versie 9 zijn aangebracht zijn hieronder voor je op een rijtje gezet:

New Features in Version 9 Auto Backup - All new screen captures, and all images that you edit in HyperSnap, are automatically backed up in the backup folder, and kept there for several days (by default 7 days) before being auto-deleted to free space. No more lost screenshots or image edits on accidental exit of the program, system crash, power outage etc. See more under the File menu - Auto Backup.

Snap to vertices and segment middles when drawing lines, arrows, rectangles, polygons etc., by holding down the Ctrl key. Shift key may be held down too to limit drawing to horizontal, vertical or 45 degree angles.

Arrow drawing has a "polyline" mode, which lets you draw a series of connected lines as one object, ending with an arrowhead.

Text and callout object have new option to center text vertically in the box. The following long depreciated features from older versions were removed: The old menu and toolbars interface is now removed. The new ribbon interface is the only one available.

Voice commands are removed. They were never widely used.