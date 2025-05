Hyperionics heeft versie 9.5.1 van HyperSnap uitgebracht. Met dit programma kunnen screenshots worden gemaakt van het hele scherm, van een venster of van een zelf te bepalen gedeelte van het scherm. Ook is een autoscrollfunctie aanwezig, waarmee screenshots kunnen worden gemaakt van vensters die groter zijn dan het scherm, bijvoorbeeld van een webpagina. Daarnaast kunnen afbeeldingen worden bewerkt. Zo kunnen pijlen, cirkels en tekst worden aangebracht. In deze uitgave is het volgende probleem verholpen:

Changes in HyperSnap HyperSnap 9.5.1 Small fix, the OCR trained data files were deleted and had to be re-loaded each time the app started