Software-update: SUMo 5.17.7

SUMo logo (79 pix) KC Softwares heeft versie 5.17.7 van SUMo uitgebracht. SUMo, wat voor Software Update Monitor staat, is een programma dat de computer scant op aanwezige software en vervolgens controleert of er nieuwere versies beschikbaar zijn. Door het installeren van een driver agent kan het ook controleren op nieuwe drivers. De gratis uitvoering laat alleen weten van welke programma's er een nieuwere versie beschikbaar is en biedt een link naar een algemene zoekpagina op de website van KC Softwares aan. De pro-versie geeft vaak betere downloadlinks die direct naar de downloadpagina van de fabrikant leiden, maar het updaten blijft wel een handmatig proces, waardoor je altijd volledige controle over je eigen systeem blijft houden.

De pro-versie heeft verder ook de mogelijkheid om SUMo zelf bij te werken naar een nieuwere versie en kan ook zien of computers die op het lokale netwerk zijn aangesloten, zijn voorzien van de laatste updates via een overzichtelijke webpagina. Naast het standaardinstallatieprogramma is er ook een portable versie beschikbaar, die zijn werk kan doen zonder eerst geïnstalleerd te moeten worden. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Fixed:
  • 0007233: O&O BlueCon 20.0 is reported as 6.0.110
  • 0007335: The program Bulk Crap Uninstaller cannot be added to the sw list
  • 0007333: "Stardock Groupy by Starock Software, Inc" shall be identified as "Stardock Groupy by Stardock Corporation"
  • 0007330: Wong identification of "EventLogViewer by Kurt Zimmermann"
Refactoring
  • 0007298: Gimp Portable (PortableApps) - Too Many Files Detected
  • 0006745: Madden NFL version is messed up
  • 0007329: Installer for EventLogViewer by Kurt Zimmermann should be filtered out
  • 0007328: Updated Portuguese translation
  • 0007326: Affinity Designer / Photo / Publisher v2 as a separate product (but "1" shall not appear, fix of 0007313)
  • 0007323: Incorrect company name for "REINER SCT"
  • 0007325: Incorrect detection for HWiNFO
  • 0007324: "REALiX" company name rationalization
  • 0007327: Pantheon incorrectly detected (no version, no company name)

SUMo screenshot

Versienummer 5.17.7
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11
Website KC Softwares
Download https://www.kcsoftwares.com/files/sumo.zip
Bestandsgrootte 2,96MB
Licentietype Freeware/Betaald

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 11-06-2023 10:24 1

11-06-2023 • 10:24

1

Bron: KC Softwares

Update-historie

08-'23 SUMo 5.17.10 0
08-'23 SUMo 5.17.9 1
07-'23 SUMo 5.17.8 0
06-'23 SUMo 5.17.7 1
05-'23 SUMo 5.17.6 3
04-'23 SUMo 5.17.5 2
04-'23 SUMo 5.17.4 6
03-'23 SUMo 5.17.3 9
03-'23 SUMo 5.17.2 4
01-'23 SUMo 5.17.0 2
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SUMo

geen prijs bekend

4 van 5 sterren
Systeem- en netwerkutility's

Reacties (1)

-Moderatie-faq
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Weergave:
twiFight 11 juni 2023 20:39
Ik heb deze een tijd geprobeerd omdat de functionaliteit precies in mijn straatje past, maar elke keer dat ik het gebruik raak ik meer en meer teleurgesteld. Het voornaamste probleem is dat er mega mega MEGAveel false positives zijn. Ondertussen heb ik bijna de helft van mijn software op de ignore list.

Ten eerste komen er updates tevoorschijn die helemaal niet bestaan. Op de officiële software site niet, in hun git repo niet. Daarnaast heb ik ook al vele malen geconstateerd dat sumo beta versies als update ziet (en ja dat staat uit in de opties). En het detecteert oudere versies van libraries/support software ook, maar die gaat niemand los updaten. Leuk dat een game platform nog een iets oudere versie van python gebruikt, of een app een iets oudere versie van het QT platform, maar die ga ik niet los updaten, dat moet de app zelf doen. Volledig zinloze informatie.

Het enige dat meestal goed gaat zijn de grotere en veelgebruikte apps; MS Edge, Steam, dat soort dingen. Maar die hebben juist allemaal wel een goede interne updater, dus daar heb je deze software niet voor nodig.

Ik vraag me af wat de focus van de ontwikkelaars is, maar een 'gooi alle updates tegen de muur en kijk wat blijft plakken' methode vind ik contraproductief.

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