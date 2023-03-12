Software-update: SUMo 5.17.2

SUMo logo (79 pix) KC Softwares heeft versie 5.17.2 van SUMo uitgebracht. SUMo, wat voor Software Update Monitor staat, is een programma dat de computer scant op aanwezige software en vervolgens controleert of er nieuwere versies beschikbaar zijn. Door het installeren van een driver agent kan het ook controleren op nieuwe drivers. De gratis uitvoering laat alleen weten van welke programma's er een nieuwere versie beschikbaar is en biedt een link naar een algemene zoekpagina op de website van KC Softwares aan. De pro-versie geeft vaak betere downloadlinks die direct naar de downloadpagina van de fabrikant leiden, maar het updaten blijft wel een handmatig proces, waardoor je altijd volledige controle over je eigen systeem blijft houden.

De pro-versie heeft verder ook de mogelijkheid om SUMo zelf bij te werken naar een nieuwere versie en kan ook zien of computers die op het lokale netwerk zijn aangesloten, zijn voorzien van de laatste updates via een overzichtelijke webpagina. Naast het standaardinstallatieprogramma is er ook een portable versie beschikbaar, die zijn werk kan doen zonder eerst geïnstalleerd te moeten worden. Sinds versie 5.17.0 zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in SUMo version 5.17.2
  • 0007241: [Refactoring] Updated German translation
  • 0007237: [Refactoring] SUMo shall distinguish "Chome (Beta / Dev / Canary)" from "Chome"
  • 0007235: [Bug] NodeJS not correctly identified (LTS/Current)
  • 0007223: [Refactoring] "Sober Lemur S.r.l." (pdfsam) rationaization
  • 0007221: [Refactoring] "Blueberry Software" company name rationalization
  • 0007234: [Bug] Wrong version reported for "Logitech Media Server by Logitech, Inc."
  • 0007224: [Refactoring] Update OpenSSL to 3.0.8
  • 0007222: [Bug] OpenSSL vulnerability - Exploits available (CVEs: CVE-2023-0286, CVE-2023-0215, CVE-2022-4450)
Changes in SUMo version5.17.1
  • 0007220: [Refactoring] Wrong file reported for Microsoft Edge
  • 0006424: [New Feature] Support for "EaseUS Todo PCTrans"
  • 0007215: [Refactoring] Updated German translation
  • 0007211: [Bug] Wrong version reported for "WinZip" due to "WinZip Secure Backup"
  • 0006931: [New Feature] Add support for DBeaver community edition database tool
  • 0007210: [Refactoring] FixWin v10 for Win10 shall be distinguished from v11 for Win11
  • 0007212: [Refactoring] " Steve Gray" should now appear as "AutoHotkey Foundation LLC"
  • 0007197: [Refactoring] "Create Portable TextPad" to be filtered out

SUMo dark mode

Versienummer SUMo 5.17.2
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11
Website KC Softwares
Download https://www.kcsoftwares.com/files/sumo.zip
Bestandsgrootte 2,94MB
Licentietype Freeware/Betaald

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 12-03-2023 21:51 4

12-03-2023 • 21:51

4

Bron: KC Softwares

Update-historie

08-'23 SUMo 5.17.10 0
08-'23 SUMo 5.17.9 1
07-'23 SUMo 5.17.8 0
06-'23 SUMo 5.17.7 1
05-'23 SUMo 5.17.6 3
04-'23 SUMo 5.17.5 2
04-'23 SUMo 5.17.4 6
03-'23 SUMo 5.17.3 9
03-'23 SUMo 5.17.2 4
01-'23 SUMo 5.17.0 2
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SUMo

geen prijs bekend

4 van 5 sterren
Systeem- en netwerkutility's

Reacties (4)

-Moderatie-faq
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Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod
12 maart 2023 22:19
Niet elke Sumo update is even interessant; veelal zijn het refactoring updates welke maar weinig meerwaarde brengen. Deze versie lost echter een aantal security issues op gerelateerd aan OpenSSL. Ik raad dan ook iedereen aan de update z.s.m. te installeren.
Cybertinus994 @Bor12 maart 2023 22:29
Daarvoor draai je Sumo toch, om updates zo snel mogelijk te kunnen installeren? :)
Ik denk wel dat iedereen deze snel installeert. Ik ga het iig als eerste doen, als ik morgen weer op m’n werk ben
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod
@Cybertinus99412 maart 2023 22:33
Daarvoor draai je Sumo toch, om updates zo snel mogelijk te kunnen installeren? :)
Natuurlijk maar het zijn soms juist de SUMO updates die er minder toe doen; ze bevatten soms niet veel meer dan een aanpassing van een naam of een ander icoontje. Nu er een aantal security issues worden gefixed is dat wel even anders.
Cybertinus994 @Bor13 maart 2023 08:48
Ja, dat is zeker waar! Belangrijk om dat wel ff specifiek te zeggen idd.
Zelf installeer ik elke update. Hoe klein ook. Dan hoef ik niet bij te houden wat nou een belangrijke update is of niet. Gewoon altijd de laatste versie van alles, dan ben je zo veilig mogelijk.
Iets wat ik superbelangrijk vind, want door m’n werk heb ik meer toegang tot systemen en het netwerk dan de gemiddelde gebruiker op het netwerk. Zoals de meeste bezoekers hier, verwacht ik. Imho slane je echt een flater als je werkgever gehacked word omdat je eigen desktop/laptop niet goed geupdate was.

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