Sublime Text is een uitgebreide teksteditor die vooral programmeurs zal aanspreken. Onder de lange lijst mogelijkheden treffen we onder andere een minimap aan, de mogelijkheid om verschillende secties in een tekst te selecteren, die dan tegelijk bewerkt kunnen worden, syntax-highlighting met ondersteuning voor meer dan veertig talen, en de mogelijkheid om van macro's en op Python gebaseerde plug-ins gebruik te maken. Sublime Text is beschikbaar voor Windows, Linux en macOS. Een licentie kost 80 dollar en dat is per gebruiker, niet per machine. Versie 3.2.1 is kort geleden uitgekomen en hierin zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in Sublime Text 3.2.1 build 3207: Various syntax highlighting improvements

Git: Git repositories at the top level of a users home directory are ignored for performance reasons. This can be changed via the allow_git_home_dir setting.

setting. Git: Improved performance with a large number of git repositories in the side bar

Git: Fixed UTF8 BOMs not being handled correctly in .gitignore files

files Fixed a crash in the Git repository handling

Improved file indexing behavior in some scenarios

Improved scrolling logic in some scenarios

Fixed block carets changing the way text selection works

Fixed swap_line_up and swap_line_down transforming tabs into spaces

and transforming tabs into spaces Mac: Added a workaround for a MacOS issue with DisplayLink adapters

Lixed: Fixed compatibility with old Linux distributions

Linux: Improved high dpi handling under KDE

Linux: Tweaked the way text scaling is handled

Linux: Fixed incorrect file ownership in the deb packages

API: Fixed an incompatibility with SublimeREPL

API: Fixed regression with phantoms interfering with home/end behavior