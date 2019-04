Versie 12.0 is uitgekomen van MailStore Home. Met dit programma, dat gratis is voor thuisgebruik, kan een back-up worden gemaakt van alle e-mails. Ondersteuning is aanwezig voor pop3- en imap-accounts, de Microsoft-programma's Outlook Express tot en met Outlook 2016, Mozilla Thunderbird, accounts op Exchange, Kerio Connect en MDaemon, onlineaccounts zoals Gmail en mailbox-bestanden, die bijvoorbeeld door Eudora worden gebruikt. In deze uitgave zijn de volgende verbeteringen aangebracht:

Improved Automatic execution of database scheme integrity check when opening the archive.

Add G Suite to trademark list. Fixed HTML MIME parts with too high recursion depth (i.e. nested DIVs) are not be shown correctly.

Various minor bug fixes and improvements.