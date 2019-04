Versie 6.7.2 van PeaZip is verschenen. Dit archiveringsprogramma wordt onder een opensourcelicentie beschikbaar gesteld, en downloads zijn beschikbaar voor Windows en Linux. Het programma wil zich van de concurrentie onderscheiden door zich te specialiseren in veiligheid. Het versleutelen van data is dan ook een van de voornaamste functies van het eigen pea-formaat. PeaZip kan 7z-, bz2-, gz-, paq/lpaq-, pea-, quad-, tar-, upx- en zip-bestanden creëren, en diverse bestandsformaten uitpakken, waaronder ace, arj, cab, deb, iso, lha, rar en rpm. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Backend In Help > About screen were added buttons to quickly remove UNACE and UNRAR plugin, if installed, which are based on closed source software and available as separate add-ons Code Various fixes and improvements File Manager Tabs were made more visible in extraction and archiving screens, launcher, etc Extraction and archiving When multiple tasks are running, current and overall progress bars are both shown on the bottom of the launcher window

Launcher window can now be sent in background to system tray tray icon shows progress of current task or tasks list tray icon context menu allows to pause and stop current task(s), and explore input and output path



