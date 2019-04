Er zijn updates verschenen voor versies 14 en15 van Nextcloud. Met dit programma is het mogelijk om in eigen beheer cloudopslag te draaien. Nextcloud is ontstaan nadat een groot aantal ontwikkelaars bij ownCloud zijn weggelopen en opnieuw zijn begonnen. Alle onderdelen, inclusief de enterprisefunctionaliteit, worden als open source aangeboden en het verdienmodel is gelijk aan wat Red Hat doet, namelijk het leveren van betaalde ondersteuning voor grote klanten. Nextcloud belooft verder een zogenaamde drop-in replacement, die het mogelijk maakt om eenvoudig van ownCloud naar Nextcloud over te stappen. De release notes voor deze uitgave kan hieronder worden gevonden.

We’ve made available updates to Nextcloud 14 and 15 over the last week. Shortly after 15.0.6, an update to 15.0.7 was put in with a few additional bug fixes. Main improvements include several navigation, accessibility and ui fixes, user management, and the removal of Google Plus (…) and more. As always, our minor updates are limited to fixes and small additions and are designed to be quick, safe and easy to apply. Customers can always count on our support if needed.

As usual, we’d like to remind you: Don’t forget to update your app regularly too. Up to date = more secure!