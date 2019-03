Versie 8.6.11 van Drupal is uitgebracht en wegens een probleem daarin is meteen een opvolger verschenen. Drupal is een in php geschreven, gebruiksvriendelijk en krachtig contentmanagementplatform, waarmee bijvoorbeeld websites kunnen worden gemaakt. Het is eenvoudig genoeg voor een beginnende gebruiker, maar krachtig genoeg om ook een wat complexere website te bouwen. Het programma bevat een contentmanagementplatform en een development-framework. De release notes voor deze uitgave kan hieronder worden gevonden.

Release notes

The third-party Twig library, which powers Drupal 8's theme system, recently released new versions (Twig 1.38.0 and 1.38.1) that introduced a fatal error for Drupal 8 sites using Composer. Drupal 8.6.11 was released yesterday with an update to Twig 1.38.2 in order to resolve that error. However, this update also led to a different regression for certain Drupal 8 themes that use Twig { % embed % } tags. This release hotfixes Drupal 8 to resolve that regression. No other changes are included.



Known issues #3026560: After upgrade to 7.63, 8.6.7, or 8.5.10 still get TYPO3 phar error for drush

#3026443: \Drupal\Core\Security\PharExtensionInterceptor is incompatible with GeoIP and other libraries that use phar aliases or Phar::mapPhar()

#3031128: Update from 8.6.7 to 8.6.8 warnings - Drupal\Core\Extension\Extension has no unserializer