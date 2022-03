Er zijn updates uitgekomen voor Drupal versies 9.2 en 9.3. Drupal is een in php geschreven, gebruiksvriendelijk en krachtig contentmanagementplatform, waarmee bijvoorbeeld websites kunnen worden gemaakt. Het is eenvoudig genoeg voor een beginnende gebruiker, maar krachtig genoeg om ook een wat complexere website te bouwen. Het programma bevat een contentmanagementplatform en een developmentframework. De updates bevatten een nieuwe versie van de Guzzle library, die enkele beveiligingsproblemen moet verhelpen.

This is a security release of the Drupal 9 series.

This release fixes security vulnerabilities. Sites are urged to update immediately after reading the notes below and the security announcements:

No other fixes are included.