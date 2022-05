Versie 9.3.6 van Drupal is uitgekomen. Drupal is een in php geschreven, gebruiksvriendelijk en krachtig contentmanagementplatform, waarmee bijvoorbeeld websites kunnen worden gemaakt. Het is eenvoudig genoeg voor een beginnende gebruiker, maar krachtig genoeg om ook een wat complexere website te bouwen. Drupal bevat een contentmanagementplatform en een developmentframework. In versie 9.3 wordt onder meer het Olivero-thema niet langer als bèta aangeduid, wordt onder experimentele vlag versie 5 van de CKEditor meegeleverd en is een nieuwe content editor-rol aan het standaardprofiel toegevoegd. In deze update zijn verder nog twee beveiligingsproblemen verholpen.

Release notes This release fixes security vulnerabilities. Sites are urged to update immediately after reading the notes below and the security announcements: Drupal core - Moderately critical - Improper input validation - SA-CORE-2022-003

Drupal core - Moderately critical - Information disclosure - SA-CORE-2022-004 No other fixes are included.