Mozilla heeft een update voor versie 97 van zijn webbrowser Firefox uitgebracht. In versie 97 van Firefox, die tegenwoordig ook in de Windows App Store te vinden is, heeft de browser onder meer in Windows 11 nieuwe scrollbars gekregen. Verder gaan de colorway thema's die in versie 94 zijn geïntroduceerd weer verdwijnen en kan het wisselen tussen tabbladen op macOS sneller gaan doordat er verbeteringen zijn aangebracht bij het inladen van lettertypes. In versie 97.0.1 zijn verder nog de volgende problemen verholpen:

Fixed Fixed an issue where TikTok videos would fail to load when selected from a user's profile page (bug 1750973)

Fixed an issue which led to Picture-in-Picture mode being unable to be toggled on Hulu (bug 1753401)

Works around problems with WebRoot SecureAnywhere antivirus rendering Firefox unusable in some situations (bug 1752466)

Fixed an issue causing users to see the Restore Session screen unexpectedly when starting Firefox (bug 1749996)

