Versie 9.3.7 van Drupal is uitgekomen. Drupal is een in php geschreven, gebruiksvriendelijk en krachtig contentmanagementplatform, waarmee bijvoorbeeld websites kunnen worden gemaakt. Het is eenvoudig genoeg voor een beginnende gebruiker, maar krachtig genoeg om ook een wat complexere website te bouwen. Drupal bevat een contentmanagementplatform en een developmentframework. In versie 9.3 wordt onder meer het Olivero-thema niet langer als bèta aangeduid, wordt onder experimentele vlag versie 5 van de CKEditor meegeleverd en is een nieuwe content editor-rol aan het standaardprofiel toegevoegd. In deze update zijn verder nog diverse problemen verholpen, waaronder twee die speciaal benoemd worden:

Release notes This is a patch (bugfix) release of Drupal 9 and is ready for use on production sites. Learn more about Drupal 9. Drupal 9.3.x will receive security coverage until December 2022. Important update information 9.3.7 Fixes an issue where an error is triggered executing update user_update_9301 when updating to Drupal 9.3 on a MySQL database with the system variable sql_require_primary_key set to "ON". Sites that have experienced this bug should attempt to update again.

when updating to Drupal 9.3 on a MySQL database with the system variable set to "ON". Sites that have experienced this bug should attempt to update again. Drupal core's JavaScript development dependencies have been updated to the latest allowed minor and patch versions to address a few security issues in those dependencies. This should have minimal impact on contributed or custom code and CI workflows. Core developers should completely remove their node_modules directory and re-run yarn install from within the core/ directory.