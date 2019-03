Versie 5.1.1 van WordPress is uitgekomen. Met dit programma, dat onder een gpl-licentie beschikbaar wordt gesteld, is het mogelijk om een website of blog op te zetten en bij te houden. WordPress is eenvoudig in te stellen en kan binnen vijf minuten draaien mits er al een server met php en MySQL beschikbaar is. Er zijn mogelijkheden om de functionaliteit van WordPress verder uit te breiden met plug-ins en het uiterlijk met thema's aan te passen.

In versie 5.0 is, naast een nieuw thema, ook een compleet vernieuwde editor geïntroduceerd. De oude editor is echter ook nog steeds aanwezig en draagt nu de naam classic editor. In versie 5.1 zijn verder onder meer enkele scherpe randjes van de nieuwe editor afgehaald en zou deze beter moeten presteren. Deze eerste update brengt verder de volgende verbeteringen:

WordPress 5.1.1 is now available! This security and maintenance release introduces 10 fixes and enhancements, including changes designed to help hosts prepare users for the minimum PHP version bump coming in 5.2.

This release also includes a pair of security fixes that handle how comments are filtered and then stored in the database. With a maliciously crafted comment, a WordPress post was vulnerable to cross-site scripting.

WordPress versions 5.1 and earlier are affected by these bugs, which are fixed in version 5.1.1. Updated versions of WordPress 5.0 and earlier are also available for any users who have not yet updated to 5.1.

Props to Simon Scannell of RIPS Technologies who discovered this flaw independent of some work that was being done by members of the core security team. Thank you to all of the reporters for privately disclosing the vulnerabilities, which gave us time to fix them before WordPress sites could be attacked.

Other highlights of this release include:

Hosts can now offer a button for their users to update PHP.

The recommended PHP version used by the “Update PHP” notice can now be filtered.

Several minor bug fixes.

You can browse the full list of changes on Trac.