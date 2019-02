Versie 1.2.1 van HandBrake is kort geleden verschenen. Dit opensourceprogramma, dat beschikbaar is voor Windows, Linux en macOS, kan filmmateriaal omzetten naar bestanden met onder meer een h.264-, h265- of mpeg4-beeldindeling en een aac-, ac3-, mp3- of Ogg Vorbis-geluidsindeling. Er zijn presets aanwezig voor veelgebruikte apparatuur, zoals een iPad, AppleTV of Android tablet en er kan ook met zaken als hoofdstukindeling en ondertiteling rekening gehouden worden. Deze update moet twee problemen verhelpen in de enkele dagen geleden verschenen versie 1.2.1.

We've released 1.2.2 to take care of two additional issues. The Mac built-in updater should now work correctly for future releases

The Windows release was throwing an error on first run.