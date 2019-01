De ontwikkeling van Kodi versie 18.0 loopt op zijn eind en is inmiddels bij de vijfde en laatste release candidate aangekomen. Deze crossplatform-mediacentersoftware wordt ontwikkeld voor Windows, macOS, Linux, Android en iOS. In versie 18.0, die codenaam Leia draagt, is onder meer de hele broncode doorgenomen, met als doel de stabiliteit te verbeteren. Verder zijn er diverse verbeteringen aangebracht in de muziekbibliotheek en het kijken van live televisie, is er een volledige 64bit-versie van Kodi en is het nu ook verkrijgbaar via de Windows Store. Ten slotte is de mediaspeler verbeterd, waardoor er minder haperingen moeten voorkomen, en kan het ook prima overweg met 4k- en 8k-resoluties, hdr, drm en de nieuwste codecs.

Most notable changes to mention in this Release Candidate:

Correctly redact user/password in certain cases

Fix window transparency on Android that might cause grey bars on HDR playback

Prevent crash when resuming audiobook when there's no chapter present

Fix crash&burn by ensuring that Abort of ScriptObserver waits for thread exit

Fix regression from RC4 regarding "don't disable gui rendering when losing focus" on OSX

Workaround double switching of refreshrate because we currently cannot reliably distinguish between 25p and 50i or 29.97p and 60i on playback start

Fix missing All Albums item from music library

Revert change that cause sorting of ANSII characters in library (proper fix will have to be done in v19)

Fix crash on certain language characters when using PVR add-ons

Fix crash on Windows with DVD playback after change in ffmpeg

Fix compatibility with older MySQL databases

Of course there are several more changes which are listed on our github repository found here: RC5 changes.