Versie 20.4 van Kodi is uitgekomen. Deze crossplatform-mediacentersoftware wordt ontwikkeld voor Windows, macOS, Linux, Android en iOS. In versie 20.0, die de codenaam Nexus draagt, treffen we onder meer av1-hardwaredecoding aan voor Android en Linux, is er ondersteuning voor inputstream via de av1-codec en is ffmpeg bijgewerkt naar versie 4.4. De changelog voor deze vierde update kan hieronder worden gevonden:

Build A backport aimed at fixing the failure rate of binary addon builds has been merged Input Update to the controller addons. Android Several fixes have been backported from master to fix deployment issues on Google Play.

A number of fixes backported to resolve input issues (remotes/controllers). iOS/tvOS A long-time-coming fix to reduce black screen playback when interlaced content is played on iOS/tvOS. Users should no longer have to specifically disable VTB Hardware playback for most interlaced content. Please keep in mind some methods of content playback (HTTP URLs provided in .strm files) will still be affected.

A memory leak with game controllers on iOS/tvOS has been fixed tvOS Fixed what seems to be a long standing bug regarding framework plist metadata for shared library frameworks. Windows A fix for AESinkWASAPI to improve fallback when the exact output channel layout isn't supported by drivers or hardware.