Versie 2.3.7 van SABnzbd is uitgekomen. Met SABnzbd kunnen bestanden van usenet worden gedownload. Dit opensourceprogramma is beschikbaar voor Windows, Linux en macOS, en biedt de mogelijkheid om nzb-bestanden te laden, waarna de juiste files van usenet worden geplukt. Met de ingebouwde webinterface is het mogelijk om het programma via een webbrowser te bedienen. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen doorgevoerd:

each file. If 80% of these first articles is missing, the job is aborted. Option "fast_fail" added to disable the new behavior.

Added option to quickly add a verified test download

Readout of some RSS feeds could result in a crash

Direct Unpack could get stuck processing

Show Details on Servers page could break graph display

Windows: Update MultiPar to 1.3.0.3