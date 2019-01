Met Nextcloud is het mogelijk om in eigen beheer cloudopslag te draaien. Het is ontstaan nadat een groot aantal ontwikkelaars bij ownCloud is weggelopen en opnieuw is begonnen. Alle onderdelen, inclusief de enterprisefunctionaliteit, worden als open source aangeboden en het verdienmodel is gelijk aan wat Red Hat doet, namelijk het leveren van betaalde ondersteuning voor grote klanten. Nextcloud belooft verder een zogenaamde drop-in replacement, die het mogelijk maakt om eenvoudig van ownCloud naar Nextcloud over te stappen. De ontwikkelaars hebben Nextcloud 15.0.1 uitgebracht, en ook versie 2.5.1 van de desktopclient. De bijbehorende lijst met veranderingen ziet er als volgt uit:

Nextcloud 15.0.1 - Changes Change doc link for 15 (server#12963)

Use strengthify.min on personal settings page (server#12984)

Use default cursor for disabled primary buttons (server#13007)

Better activities for systemtags that are removed by CLI (server#13029)

Ie11 compatibility updatenotifications (server#13076)

Fix exception on LDAP mapping during login (server#13119)

Fix SAML Client login flow on Apple devices (server#13123)

Only trust the X-FORWARDED-HOST header for trusted proxies (server#13150)

Prevent special characters from breaking the file drop remote url (server#13151)

Allow content provider to generate new Index (server#13155)

Make the footer "Get your own free account" translatable (server#13169)

Use a case insensitive search for email (server#13179)

Fix ie11 checkboxes (server#13206)

SCSS cache buster is a combination of apps/theming/scc_vars (server#13209)

Files list not rendering if user has favorites navigation unfolded (server#13215)

Do not forgot to store the second displayname portion (server#13218)

Add default values when parsing account data (server#13252)

Fix opening search results for comments (server#13253)

Fetch lastInsertId only when id null (server#13278)

Add caching headers for public previews (server#13328)

Unbundle user_external to release it via appstore (server#13329)

Rewrite getNumberOfUnreadCommentsForFolder query (server#13335)

Fix can change password check in case of encryption is enabled (server#13349)

Update the CRL (server#13352)

Check anonymous OPTIONS requests file in root (not in subdir) (server#13354)

Re add the uploaded file list to file drops (server#13355)

Returns a 404 instead of exception if app is not installed - #13088 (server#13357)

Transpile arrow function for ie11 compatibility (server#13360)

IE fix for apps menu (server#13361)

Allow URI as data for vcard PHOTO (server#13366)

Throttle with correct metadata (server#13368)

Fix loginflow with apptoken enter on iOS (server#13370)

Register and show when an LDAP user was detected as unavailable/deleted (server#13372)

Fix apps menu overlapping (server#13404)

Use the real logger in the settings (server#13405)

CSP: Allow fonts to be provided in data (server#13411)

HttpClient getHeader can return empty string (server#13425)

Respect classification of calendar events in activity stream (server#13439)

Add support for boolean default (server#13444)

Show the repair steps and repair info output in the web for better feedback (server#13469)

Fix PDF sidebar shown in PDF thumbnails (files_pdfviewer#114)

Do not get the url from the download links (files_videoplayer#74)

Use proper slogan from theming app (firstrunwizard#94)

Update info.xml (firstrunwizard#96)

Update richObjectStringParser.js (notifications#245) Desktop 2.5.1 - Changelog desktop#806 Fixup the port in server notification URLs

desktop#807 GUI: let Clang-Tidy modernize nullptr & override usage

desktop#808 Improve the slide show

desktop#811 Libsync: let Clang-Tidy modernize nullptr & override usage

desktop#812 SettingsDialog: fix a little glitch in the account tool button size

desktop#813 SettingsDialog: tweak color aware icons

desktop#818 More verbose error and proper app name on configuration read error

desktop#823 Fix cmake build using WITH_PROVIDERS=OFF

desktop#824 Debian/Ubuntu target repository update

desktop#843 Change man page names and contents for nextcloud

desktop#847 Share dialog alignment

desktop#848 Fixed typo

desktop#854 Change link to docs for NC 15

desktop#859 Do not fetch activities if they are not enabled

desktop#860 Do not read system exclude list if user exclude is present

desktop#874 Fix the activity loop

desktop#880 Write the actual folder to the log

desktop#898 Fix appname for Nautilus integration script