Illustrate heeft release 16.5 van dBpoweramp Music Converter uitgebracht. Met dit audiobewerkingsprogramma kunnen audio-cd's worden geript en kunnen muziekbestanden van en naar onder andere mp3, mp4, m4a, wma, Ogg Vorbis, aac, Monkey's Audio, flac en alac worden geconverteerd, met behoud van tags. Verder kunnen de mp3-tags worden aangepast en kan het programma volledig in Windows Explorer worden geïntegreerd, waardoor het gemakkelijk aan te roepen is. De basisversie, voor het rippen van cd's en het converteren van bestanden, is gratis. Voor extra functionaliteit moet worden betaald. Het programma is beschikbaar voor Windows en macOS. In deze update zijn de volgende verbeteringen aangebracht:

Release 16.6 changes: Added shortcut to tag editor, if edit tags for multi files then ALT + N is same as click '>' button (next file), and ALT + B is the same as '<' (previous file)

Updated m4a decoder to latest fdk v2

Drops 'encoding tool' tag on converting

Album art - retrieve from Internet updated for compatibility

Music Converter, if select [Delete Selected Profile] from encoder menu, asks if should delete

Bug Fix: Explorer >> convert to: loads converter, then do another Convert To would spawn a 2nd Music Converter, instead of adding the files to existing open one