Binary Fortress Software heeft versie 9.1 van DisplayFusion uitgebracht. Dit programma is bedoeld om een multimonitor-set-up te beheren. Zo kan per beeldscherm een aparte achtergrond of screensaver worden ingesteld en kunnen programma's op een door de gebruiker te bepalen beeldscherm worden geopend. Prijzen voor een licentie beginnen bij $29. Er is ook een gratis versie, maar die heeft uiteraard minder mogelijkheden. Meer informatie over DisplayFusion staat op deze pagina. De belangrijkste verbeteringen zijn hieronder voor je op een rijtje gezet:

DisplayFusion 9.1 Highlights Important! This build uses a new code signing certificate, you may receive a Smart Screen warning from Microsoft

Resolved a memory leak that occurred on some machines

Resolved an issue where the screen saver wouldn't start if the wallpaper interval was lower than the screen saver timeout

Resolved an issue where icons were missing from Alt+Tab window with certain settings

Resolved an issue that caused the desktop to flash when using Website wallpaper

A few other minor fixes and improvements