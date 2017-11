Emsisoft heeft een update voor versie 2017.10 van Anti-Malware uitgebracht. Het product Internet Security bestaat niet meer en is sinds kort samengevoegd met Anti-Malware. Het beschermt tegen virussen en malware en heeft nu dus ook een firewall aan boord. Een licentie voor Anti-Malware kost vier tientjes, wat goedkoper wordt als er een licentie voor een langere tijd of voor meer computers wordt afgenomen. Het programma is geschikt voor Windows 7 of hoger en kan dertig dagen worden getest. Na die dertig dagen schakelt het over naar de gratismodus, die wel kan scannen en verwijderen, maar geen realtime-beveiliging biedt. In versie 12 is onder meer de detectie van ransomware verbeterd. In deze update een probleem bij het activeren en bijwerken van het product verholpen:

2017.10.2.8188 Hotfix released.

This update will require an application restart. Fixed: Rare SSL connection issue with updating and activating.